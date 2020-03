TC Blau-Rot Hückeswagen : Seit 70 Jahren im Tennisfieber

Eva von der Heyden ist dem TC Blau-Rot bis heute treu geblieben. Und auch wenn sie nicht mehr aktiv spielt, sondern lieber Golf – den Tennisschläger hat sie behalten. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Der Tennisclub Blau-Rot ehrte jetzt Eva von der Heyden für 70 Jahre Vereinstreue. 1950 trat die Hückeswagenerin als Jugendliche in den Verein ein und lernte auf dem Tennisplatz dann auch ihren späteren Ehemann kennen.

Ein Ordner voll mit Urkunden und Zeitungsausschnitten erinnert an eine sehr erfolgreiche Tenniskarriere im TC Blau-Rot. Eva von der Heyden hat diese Erinnerungen aufgehoben und denkt gerne an ihre aktive Zeit auf dem Tennisplatz zurück. Dem Verein ist die 83-Jährige bis heute treu geblieben. Für ihre 70-jährige Mitgliedschaft wurde sie nun vom Vereinsvorsitzenden Jörg Ehrkamp geehrt (die BM berichtete). In den Verein eingetreten war Eva Patzak, wie sie damals noch hieß, 1950 als 14-Jährige – zusammen mit weiteren sechs Jugendlichen. „Wir waren die ersten Jugendlichen im Verein, der erst zwei Jahre vorher gegründet worden war“, berichtet Eva von der Heyden. Die Gründer waren Klaus Wiehager, Rolf Jünker und Franz Schnabel. „Sie sind durch die Stadt gezogen und haben das Startkapital gesammelt“, berichtet die Hückeswagenerin. Der erste Tennisplatz des Vereins war in Eigenarbeit an der Schnabelsmühle gebaut worden, wo der TC Blau-Rot bis heute beheimatet ist. Das Eröffnungsspiel auf dem neuen Platz bestritten 1949 Erich Schnabel und Felix Kriegeskotte (6:0).

Eva von der Heyden hat noch eine weitere besondere Erinnerung an den Tennisplatz, hat sie doch ihren späteren Ehemann Peter von der Heyden, den Vorsitzenden von 1973 bis 1982, kennengelernt. Dessen Vater, Karl-Heinz von der Heyden, zählte ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern des TC Blau-Rot. Auch Eva von der Heyden engagierte sich im Vorstand als Schriftführerin (1968 bis 1973) und Jugendwartin (1984 bis 1990). Die Erfolge auf dem Platz ließen nicht lange auf sich warten. Es formierte sich eine sehr aktive Damenmannschaft – die Jungseniorinnen –, die einen steilen Aufstieg von der Kreis- über die Bezirks- (1978) in die zweite Verbandsliga (1988) schaffte. Es war das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass eine Mannschaft in der zweiten Verbandsliga antrat. Dadurch wurden auch die Anfahrten zu den Auswärtsspielen an den Wochenenden länger. Der Erfolg der Mannschaft lag unter anderem am großen Teamgeist, versichert die 83-Jährige. Jeden Donnerstag wurde trainiert, als Ausgleich auch geschwommen. Aber auch die Geselligkeit wurde gepflegt mit Kegeln und Kurzreisen nach München, Hamburg, Paris, Norderney und Belgien. „Teilweise haben wir auch unser Mannschaftsdress mit Nähmaschinen im Clubhaus selber genäht“, erinnert sich Eva von der Heyden. Mehrere erste und zweite Plätze als Stadt- und Clubmeisterin im Einzel, Doppel und Mix, wie auch die Nominierung der Mannschaft zum „Sportler des Jahres“ sind nur einige ihrer Auszeichnungen. „Eva von der Heyden war immer eine rege und aktive Spielerin in den Mannschaften“, bestätigt denn auch Jörg Ehrkamp.

Info Gegründet nur drei Jahre nach Ende des Krieges Gründungshistorie Der Tennisverein wurde im Juni 1948 von Klaus Wiehager, Rolf Jünker und Franz Schnabel gegründet. Die Gründungsversammlung fand am 20. Oktober 1948 im Haus Hartmann an der Schnabelsmühle statt. Gründungsmitglieder Hans Peter Wiehager, Klaus Wiehager, Karl-Heinz von der Heyden, Otto Zach, Otto Pflitsch, Margarthe Pflitsch, Franz Schnabel, Erich Schnabel, Felix Kriegeskotte, Ilse Wiehager, Hella Krumm, Rolf Jünker, Joachim Haecker, Vera Haecker, Gustav Jaeger, Rudi Langerfeld, Herbert Patzak, Otto Wellenberg, Ilse Schnabel, Peter Wiehager, Horst Wiehager, Waltraud Schmidt, Dr. Peter Bode, Dr. Eugen Ebbinghaus, D. Freudenfeld, Alex Diekam und Jaque Renner. Erster Vorstand Vorsitzender: Klaus Wiehager (Vertreter H. P. Wiehager, da Klaus Wiehager noch nicht 21 Jahre alt war), zweiter Vorsitzender: Karl-Heinz von der Heyden, Sportwart: Otto Zach, Kassenwart: Franz Schnabel, Schriftführer: Otto Pflitsch (vier Wochen, dann folgte Margarethe Pflitsch.