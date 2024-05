Wahlamt der Stadt Hückeswagen Europawahl – Briefwahl ist ab sofort möglich

Dafür benötigen die Wähler einen Wahlschein, der bei der Stadt beantragt werden kann – entweder online über die Startseite der städtischen Homepage www.hueckeswagen.de oder über die Wahlbenachrichtigungskarte, die bis spätestens 19. Mai zugestellt sein sollte. Letztere kann ausgefüllt und unterschrieben an die Verwaltung zurückgeschickt oder persönlich in deren Büroräumen im ersten Obergeschoss des Gebäudes Bahnhofsplatz 14 abgegeben werden. Das Wahlamt schickt die Briefwahl-Unterlagen anschließend per Post zu. Zu Hause können die Stimmzettel ausgefüllt und die Briefwahl-Unterlagen in dem mitgelieferten verschlossenen Umschlag portofrei an die Stadt zurückgesendet oder im Wahlamt abgegeben werden.