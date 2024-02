Hückeswagen wählt am 9. Juni Der Fokus liegt bereits auf der Europawahl

Das für die Wähler zuständige Wahllokal steht auf den Wahlbenachrichtigungskarten, die Anfang / Mitte Mai zugeschickt werden. In Hückeswagen gibt es auch zur Europawahl am 9. Juni wieder 15 Wahllokale. „Für das Haus Marienbrunnen fehlt uns noch die Zusage“, berichtet Ursula Thiel, die aber davon ausgeht, dass sie diese noch erhalten wird. Der Wahlbezirk 030 wählt Stadt im Injoy-Fitnessstudio nun in der Mensa der Realschule (Realschule I), in einem Klassenraum ebenfalls im Untergeschoss der Realschule ist zudem der Wahlbezirks 070 (Realschule II) angesiedelt. Ebenfalls zwei Wahllokale beherbergt die Grundschule Wiehagen: 080 (Wiehagen I) im OGS-Raum und 090 (Wiehagen II) im Foyer. Auch die Sparkassenfiliale an der Peterstraße (040) bleibt, ist aber jetzt die Filiale der Kreissparkasse. Und der Wahlkreis 130 wählt zwar an gleicher Stelle am Bahnhofsplatz, allerdings lautet der Name des Wahllokals nicht mehr Bürgerbüro (weil das ins Erdgeschoss umgezogen ist), sondern städtische Büroräume (im ersten Stock). Bis auf das Feuerwehrgerätehaus in Straßweg sind jetzt alle Wahllokale barrierefrei.