Europawahl 2024 in Hückeswagen Entsetzen über AfD-Erfolg

Das Entsetzen stand Shirley Finster ins Gesicht geschrieben. Das machte auch in ihrer Stellungnahme deutlich: „Wir sind völlig geschockt“, gestand die Ortssprecherin der Grünen, die bei der Kommunal- und der vorigen Europawahl noch so stark abgeschnitten hatten. „Die AfD als zweitstärkste Kraft in Hückeswagen und im Bund – das ist schlimmer als alles, was wir uns vorstellen konnten.“ Die Grünen hätten schon gewusst, dass sie ihre Ergebnisse so nicht würden wiederholen können. Aber Shirley Finster als eine Sprecherin der Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ hatte gerade durch die Demonstrationen seit Januar gedacht, dass die „Demokraten endlich aufgewacht sind“. Es sei gekämpft und mobilisiert worden. Zudem hatten die Grüne im vergangenen halben Jahr einen großen Mitgliederzuwachs bekommen, weswegen sie vorsichtig optimistisch war. „Doch jetzt sind wir sprach- und ratlos. So können wir jedenfalls nicht weitermachen.“