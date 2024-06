Europawahl 2024 in Hückeswagen Wiehagen wird zur AfD-Hochburg – Linke bedeutungslos

Als am Sonntagabend, 18.41 Uhr, der erste Stimmbezirk ausgezählt war, stand fest, dass es ein besonderer Abend für die AfD und einer „zum Vergessen“ für SPD und Grüne werden würde. Denn im Stimmbezirk 110, GBS-Büro Blumenstraße auf Wiehagen, lagen die Rechtspopulisten mit 22,8 Prozent nur knapp hinter der CDU (26,6), die mittlerweile traditionell alle Wahlbezirke in Hückeswagen gewinnt. Es war für sie das „engste“ Ergebnis zum Zweitplatzierten. Nur im Stimmbezirk 090 (Grundschule Wiehagen II) kam die AfD auf ebenfalls knappe 4,7 Prozentpunkte heran. Die bislang üblichen Konkurrenten SPD und Grünen hatten die Christdemokraten in allen Wahllokalen deutlich abgehängt. Hier eine Übersicht über das Abschneiden der Parteien in der Schloss-Stadt.