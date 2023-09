Etaples im Monat September Technisches Denkmal in den Blick genommen

Augustin Jean Fresnel war in erster Linie ein theoretisch forschender Physiker und gleichzeitig im Amt für Straßen- und Brückenbau tätig, wo er sich auch mit der optischen Leistung von Leuchttürmen befasste. Er entwickelte ein Verfahren, das die Lichtquelle des Leuchtfeuers besser ausnutzte. Dies gelang ihm, indem er aus Gläsern jeweils ein Prisma bildete und an die 100 solcher Dreiecke zu einer Linse formte. Durch sie bündelte sich das einfallende Licht ebenso wie bei einer aufwendig geschliffenen plankonvexen Linse. Denn nicht ihre Dicke war für die Brechung des Strahles entscheidend, sondern der Winkel zwischen den Gläsern. Vor allem waren solche aus einfachen Elementen bestehenden Linsen billiger herzustellen. Die ringförmige Anordnungen der Stufenlinsen drehten sich um ein mit Rapsöl genährtes Feuer. Später wurden die Glasprismen so angeordnet, dass sie in ihrem unterschiedlichen Kreisumfang der Form eines Bienenkorbes glichen. Im Juli 1823 wurden die Fresnel-Linsen erstmals im Leuchtturm von Cordouan an der Mündung der Gironde eingebaut. Vorher hatte ihr Erfinder sie in Paris zu Begutachtung vorgestellt. Sie waren auf dem noch nicht fertig gebauten Arc de Triomphe installiert und in Bewegung gesetzt worden. Die erzeugten Blitze wurden noch in 32 Kilometern Entfernung wahrgenommen. Diese Leistung fand den Beifall der eingesetzten Prüfungskommission, so dass man die erforderlichen Gelder für eine weitere Produktion dieser Art Linse bewilligte.