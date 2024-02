Hückeswagens Partnerstadt Etaples im Januar So faszinierend ist der Schiffsbau

Schautafeln und kurze Filme erläutern die Hintergründe dieser alten Baumethode. Sie ist besonders bei Schiffen angebracht, die nicht ständig im Wasser schwimmen, sondern nach der Landung trockenfallen oder sich als Beiboote überwiegend an Deck befinden. Geklinkerte Planken verbinden sich enger miteinander, so dass beim Liegen im Trockenen der natürliche Verzug des Holzes sich nicht so stark auswirkt. Dass auf diese Weise Undichtigkeiten am Bootskörper vermieden werden, liegt auch an der besonderen Eigenart von Ulmenholz, das neben dem von Eichen verarbeitet wird und am wenigsten schrumpft.