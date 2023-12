Hückeswagens Partnerstadt Etaples im Dezember Pariser Louvre im Zentrum einer Zeche

In dieser „Galerie der Zeit“, deren Zutritt kostenfrei ist, sind auf 3000 Quadratmetern Kunstobjekte aus den Beständen des Louvre versammelt, die nicht in der französischen Hauptstadt ausgestellt werden können oder die zu den prestigereichsten Stücken im einstigen Königsschloss an der Seine gehören. Diese werden auf die Dauer von fünf Jahren gezeigt und gelangen dann im Austausch gegen neue Spitzenwerke wieder in die Hauptstadt zurück. Von altägyptischen Skulpturen bis hin zu Arbeiten von Künstlern des 19. Jahrhunderts reicht der Bogen der Kunstgeschichte.