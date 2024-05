Hückeswagens Partnerstadt Etaples Kampf gegen Überflutungen an der Canche

Als Anfang April die Gezeiten mit stärker auflaufender Flut eintraten, drückte die Grande Marée kilometerweit Meerwasser in die Flussläufe bis nach Montreuil-sur-Mer, was zu neuen Überschwemmungen führte. Bereits die starken Regenfälle im November sowie im Januar dieses Jahres hatten in den Küstengebieten am Ärmelkanal verheerende Zerstörungen hinterlassen. Vor allem die Menschen im Hinterland von Hückeswagens Partnerstadt Etaples-sur-Mer, die am Lauf der Canche wohnen, wurden geschädigt, was ihren Verdruss über solche Unbilden noch verstärkte.