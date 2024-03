Hückeswagens Partnerstadt Etaples im Februar Die längste Strandrennstrecke der Welt

Etwas Lust auf Sonne und Wärme mochte bei den vielen Franzosen, die sich – warm eingepackt – am ersten Februar-Wochenende bei kaltem Wind am Meer einfanden, schon mitspielen: Als vor ihren Augen Fahrer auf ihren Motorrädern in hohem Schwung über Bodenwellen setzten und der Sand bei Wendemanövern meterhoch aufspritzte, da ähnelte das den Rennen zwischen Sanddünen in heißen afrikanischen Wüsten. Die Idee, eine Rallye von Paris über viele Etappen bis ins senegalesische Dakar zu veranstalten, war einst in Frankreich aufgekommen. Seit Einführung dieses Hitze-Marathons ist der motorisierte Geländesport ein Härtetest für die Ausdauer von Menschen und Motoren. Hier am Strand in nördlichen Breiten stellen die gegensätzlichen Wetterbedingungen eine zusätzliche Herausforderung dar.