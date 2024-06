Hückeswagener Waldorfkindertagesstätte Erstes Sommerfest der Zwergenbande

So ein abwechslungsreiches Treiben hatte es in der Waldorfkindertagesstätte „Zwergenbande“ an der Ewald-Gnau-Straße in den vergangenen drei Jahren noch nicht gegeben. Nicht einmal zur Eröffnung Ende 2020, denn da beherrschte die Corona-Pandemie das Geschehen und ließ keine größeren Menschenansammlungen zu.