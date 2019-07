Sommerferiencamp in Hückeswagen : Spiel, Spaß und Spannung beim Camp2Go-Feriencamp in Scheideweg

Hückeswagen Die Landeskirchliche Gemeinschaft lädt im August zum Camp2Go-Sommerferiencamp ein.

Mit Tempo die Wasserrutsche hinunter oder im Wettkampf mit Augenbinde durch einen Hindernisparcours – diese und weitere XXL-Module sollen in der letzten Ferienwoche im August in Scheideweg für jede Menge Spaß und ein unvergessliches Sommerferienerlebnis sorgen. Startet doch am Montag, 19. August, auf Einladung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Scheideweg im und am Vereinshaus Scheideweg die Camissio-Camp2Go-Sommerferienwoche. Dabei handelt es sich um ein mobiles Ferienprogramm der Deutschen Zeltmission aus Siegen-Geisweid, das zum ersten Mal in Hückeswagen Station macht. Das Motto der Ferienaktion lautet: „Das Abenteuer beginnt“. „Wir wollen Kinder zum Staunen bringen über die unendliche Größe Gottes“, berichtet Marvin Kurtz von der Landeskirchlichen Gemeinschaft. „In den mitreisenden Bühnenshows der Zentralveranstaltungen können die Kinder in Theaterstücken, Ratespielen und gemeinsamen Liedern Gottes Größe entdecken.“ Willkommen sind Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren.