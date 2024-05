Wandern in und um Hückeswagen Auswärtige Besucher überwiegen bei der Frühjahrswanderwoche

Bei den Sonnenaufgangswanderungen in den vergangenen Jahren hatten die Wanderfreunde in Hückeswagen meistens Glück und wurden für das frühe Aufstehen mit tollen Sonnenaufgängen belohnt. Bei der aktuell zu Ende gegangenen Wanderwoche hingegen musste die Sternenwanderung „Sterne, Licht und Sternenlicht“ am späten Samstagabend, 4. Mai, abgesagt werden. Dicke Wolken verhinderten den Blick zu den Sternen. Dabei hätte Wanderführer Andreas Marth interessante Einblicke zu den Themen „Lichtverschmutzung“, „Orientierung am Nachthimmel“ und „Sternenbilder“ geben können. „Es gibt aber einen Nachholtermin am 11. Mai“, kündigt Heike Rösner, Tourismus-Beauftragte der Stadt, bereits an.