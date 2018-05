Hückeswagen: Erster Grundwortschatz dank einer Sprach-Software

Hückeswagen Ein Stick, um Deutsch zu lernen: Das Fachforum des Kommunalen Integrationszentrums (KI) des Kreises hat die Sprach-Software "Sag es auf Deutsch" vorgestellt, mit der selbstständig ein erster deutscher Grundwortschatz erarbeitet wird. Sobald der Stick in PC oder Laptop aktiviert ist, kann es losgehen. Das Lernprogramm bietet Spiele und Übungen mit vielen Bildern zu Wortschatz und Grammatik - und alles sprachgestützt. "Die Software soll ausländischen Jungen und Mädchen den Zugang zur deutschen Sprache erleichtern", berichtet Iris Trespe, Pressereferentin des Kreises.

Als ein Vorteil hat sich dabei laut Iris Trespe schnell herausgestellt: In Klassen mit sehr unterschiedlichen Sprachkenntnissen kann jeder in seinem Tempo zu jeder Zeit lernen. "Mit dem Stick können alle Schülerinnen und Schüler von der ersten Stunde an Deutsch lernen, und es macht ihnen Spaß", versichert Dorothea Wirtz vom KI. Die Wörter werden vorgesprochen, bei richtiger Lösung gibt es "Goldene Sterne". Die Ergebnisse werden gespeichert und können von den Lehrern verfolgt werden.