Erster Gesundheitskursus im neuen Jahr in Hückeswagen : Der Bandscheibe etwas Gutes tun und beweglicher werden

Hückeswagen Am kommenden Dienstag, 11. Januar, beginnt ein neuer Präventionskursus für Nacken, Rücken und Bandscheibe mit Gymnastik- und Rückenschullehrerin Stefanie Diegmann. Zu den praktischen Übungen gibt es jeweils einen kleinen Theorieteil, in dem anatomisches Wissen über die Körperhaltung oder das richtige Heben und Tragen vermittelt wird.

Das Beweglichkeitstraining entlastet den Nacken und stärkt die Wirbelsäule. Zu den praktischen Übungen gibt es jeweils einen kleinen Theorieteil, in dem anatomisches Wissen über die Körperhaltung oder das richtige Heben und Tragen vermittelt wird. So können die Kursteilnehmer das Gelernte besser in ihren Alltag integrieren. Dass viele Menschen Probleme mit dem Rücken, der Wirbelsäule oder auch dem Schulter-Nacken-Bereich haben, weiß Stefanie Diegmann aus Erfahrung. „Gerade wer eine überwiegend sitzende Tätigkeit ausübt, leidet häufig an Verspannungen“, sagt die zertifizierte und qualifizierte Kursleiterin.

Auch wenn das Wort „Prävention“ auf die Vorbeugung gesundheitlicher Probleme hindeutet, so helfen die Übungen ebenso dabei, vorhandenen Problemen entgegenzuwirken. Bereits bestehende orthopädische Einschränkungen wie ein älterer Bandscheibenvorfall oder Probleme mit der Hüfte oder den Knien seinen kein Hinderungsgrund, am Kursus teilzunehmen. „Es finden sich immer Ersatzübungen bei Problemen“, versichert Stefanie Diegmann.