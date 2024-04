Erster After-Work-Treff für Hückeswagener Unternehmer Wenn der Stress die Schlafqualität senkt

Der Hintergrund für das Treffen war in erster Linie eines, das inzwischen so gar nicht mehr auf dem Schirm steht, wie Andrea Poranzke weiter ausführte: „Es ist gedacht, um nach Corona wieder einmal in ungezwungener Atmosphäre in Kontakt zu kommen.“ Der After-Work-Treff sei eine Kooperationsveranstaltung von Wirtschaftsförderung und dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) Oberberg, mit deren Mitarbeiterin Barbara Herbst sie schon mehrere Veranstaltungen organisiert habe. „Sie kennt die Referenten, ich habe Kontakt zu unseren Unternehmen“, erläuterte Andrea Poranzke. Die After-Work-Premiere war nun eine neue Form zu dem ansonsten eher verbreiteten Unternehmer-Frühstück. „Das wird es in diesem Jahr aber auch geben – im Sommer, am 21. August. Die Örtlichkeit steht noch nicht fest“, sagte die Wirtschaftsförderin.