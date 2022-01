Tierisches in Hückeswagen : Erste Katzenschau in der Schloss-Stadt

Helen Zimmer mit Pacito (l.) züchtet Amerikanische Drahthaarkatzen. Zusammen mit Ulrike Knüppel und Bobby organisiert sie die Schau in der Hückeswagener Mehrzweckhalle. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Erstmals findet in Hückeswagen am kommenden Sonntag in der Mehrzweckhalle eine Ausstellung mit Rassekatzen aus ganz Europa statt. Eine internationale Jury zeichnet die schönsten Tiere aus. Der Eintritt erfolgt nach der 2G-Regelung.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es ist eine Premiere, die man weder in dieser Form noch zu diesen Zeiten in der Schloss-Stadt erwartet hätte. Am kommenden Sonntag, 9. Januar, werden sich in der Mehrzweckhalle 110 Katzen aus ganz Europa zur Schau stellen und von einer sechsköpfigen internationalen Jury bewertet. Organisiert wird die Ausstellung mit unterschiedlichen Rassekatzen von Ulrike Knüppel aus Hagen, unterstützt wird sie von ihrer guten Freundin, der Hückeswagenerin Helen Zimmer.

„Ich hatte die Idee, eine solche Ausstellung bei uns in der Stadt zu machen – ich mag die Stadt, und die Mehrzweckhalle ist super dafür geeignet“, sagt Helen Zimmer, die selbst seit 1991 Katzen züchtet – zuerst Perserkatzen, seit gut zehn Jahren die äußerst seltene American-Wirehair-Rasse.

Info Katzenausstellung beginnt um 9.30 Uhr Termin Die erste Katzenausstellung in Hückeswagen findet am Sonntag, 9. Januar, in der Mehrzweckhalle, Zum Sportzentrum 5, statt. Einlass für Besucher ist um 9.30 Uhr. Das Ende ist offen. Corona Es gelten die aktuellen Regeln, der Einlass ist nur mit 2G möglich (genesen, geimpft), eine Mund-Nasenschutzmaske muss die ganze Zeit getragen werden. Eintritt Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt, Kinder ab acht Jahren 1,50 Euro.

Für Ulrike Knüppel, die im Verein UK Cat Fanciers aktiv ist, der zwar seinen Ursprung in Großbritannien hat, seine Arbeit aber wegen des Brexit mehr und mehr auf Deutschland verlegt hat, ist es nicht die erste Katzenausstellung. „Die Ausstellung in Hückeswagen ist aber die erste seit November 2019 – damals waren wir in München“, sagt sie. Für die Hagenerin ist die Katzenschau in der Schloss-Stadt da schon fast ein Heimspiel. Ein unkompliziertes noch dazu. „Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ist völlig problemlos, das ist auch nicht selbstverständlich“, sagt sie.

Zusammen haben die beiden Katzenzüchterinnen – Ulrike Knüppel züchtet American-Shorthair-Katzen – mit der Planung im November 2021 begonnen. „Ohne zu wissen, ob es stattfinden kann. Aber wir haben uns irgendwann gesagt: Los, wir machen das jetzt“, sagt Helen Zimmer. Dabei sei nicht zuletzt wegen Corona die Organisation sehr aufwändig. „Aber ich mache das einfach richtig gerne und voller Leidenschaft – das muss aber auch sein“, meint Ulrike Knüppel.

Für Katzenfreunde ist der Sonntag ein bemerkenswerter Termin. Denn selten bekommt man in der Region – und bislang noch nie in der Schloss-Stadt – so viele Rassekatzen auf einmal zu sehen. Sechs Richter – fünf davon aus den USA, einer aus Finnland – die eigens für die Ausstellung nach Hückeswagen kommen, werden in jeweils einem sogenannten Bewertungs-Ring die Katzen begutachten und nach bestimmten, festgelegten Standards beurteilen. „Dazu gehören Dinge wie die Kopfform, das Fell, die Statur oder auch die Pflege. Die Katze muss nichts leisten, sie muss einfach nur schön aussehen“, sagt Helen Zimmer und lacht. Die Tiere würden in drei Kategorien eingeteilt und bewertet – Katzenbabys im Alter von vier bis acht Monaten, erwachsene Katzen kastriert sowie erwachsenen Katzen nicht-kastriert.

Helen Zimmer wird mit einigen ihrer insgesamt 13 Katzen, darunter einige American-Wirehair-Katzen, auch teilnehmen. Zu dieser Rasse sei sie auf einem USA-Besuch gekommen. „Ich habe sie auf einer Ausstellung erstmals gesehen. Sie haben ein eher raues Fell, das fast an das eines Rauhaardackels erinnert“, sagt die Hückeswagenerin. Das sei ihr in Bezug auf ihre Allergie aber auch sehr entgegengekommen. „Die Rasse hat mich sofort fasziniert. Allerdings war es nicht einfach, an Katzen zu kommen. Es hat bestimmt drei Jahre gedauert, bis ich endlich zwei Tiere bekommen habe“, sagt sie.

Weltweit gebe es nur etwa 25 Züchter der seltenen Tiere. Abgesehen von ihrer Eignung für Allergiker seien die Katzen auch sehr familienfreundlich. „Der Charakter der Tiere ist toll“, betont Helen Zimmer. Das zeigt sich nicht zuletzt auch daran, dass die Katzen völlig problemlos mit dem Hund der Familie Zimmer zusammenleben. Der Hund spaziert völlig unbeeindruckt von der Katzenüberzahl durch das Haus und hat sogar seinen Stammplatz auf einem der Kratzbäume im Wohnzimmer eingenommen.