St. Angela-Gymnasium in Wipperfürth : Erfolgreicher Tischtennis-Nachwuchs aus Hückeswagen

Sportlicher Einsatz: Hier spielen die fünften Klassen im Tischtennis-Rundlauf um die Teilnahme am Finale des Milch-Cups. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wipperfürth/Hückeswagen Am St.-Angela-Gymnasium in Wipperfürth wurde um die Teilnahme am Milch-Cup-Finale gespielt. Auch Hückeswagener Schüler mischten kräftig mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Als Freitagmorgen 120 Kinder aller vier fünften Klassen des Wipperfürther St.-Angela-Gymnasiums praktisch gleichzeitig in die Turnhalle stürmen, ist das für ungeübte Ohren eine Art Naturereignis. Unterstufenkoordinator Martin Brandt bleibt ruhig, ist es für ihn doch schon der zweite Tag in Folge, dass er es mit so vielen Schülern gleichzeitig zu tun hat. „Wir spielen Donnerstag und Freitag um den Milch-Cup – den gibt es schon seit vielen Jahren NRW-weit. Das Finale ist in Düsseldorf, da kommen alle Bezirkssieger-Teams hin und ermitteln die Gewinnerklasse“, erklärte er. Nach den Herbstferien werden die vier Gewinnerteams weitergegeben – das Finale in Düsseldorf ist zum Jahresende geplant.

Der Sport der Wahl ist Tischtennis, genauer gesagt Rundlauf. Deswegen stehen in der ganzen Turnhalle Tischtennisplatten, an denen Schüler der neunten Klasse als Sporthelfer fungieren. „Wir kümmern uns darum, dass die Fünft- und Sechstklässler das alles gut hinbekommen – und sind auch Schiedsrichter“, sagt der 14-jährige Johannes. Das funktioniere auch sehr gut, die Kinder hätten sich gut vorbereitet und auch richtig Lust auf das Turnier.

Und dann geht es auch schon los, die Teams verteilen sich an die Platten. „Es gibt Jungen- und Mädchen-Teams, die aus jeweils fünf Teilnehmern bestehen“ sagt Brandt. Jede Klasse kann vier Teams stellen, insgesamt sind es 16 Teams, die gegeneinander antreten. Am Ende stehen vier Teams, die nach Düsseldorf fahren – jeweils ein Mädchen- und ein Jungen-Team pro Klasse.

Im Vorfeld haben die Kinder trainieren können, dabei haben sie die 20 besten Spieler jeder Klasse ausgewählt. „Die Platten sind schon die ganze Woche über in der Halle aufgebaut gewesen, das wurde auch ausgiebig genutzt“, sagt der Unterstufenkoordinator.

Trainiert hat auch der Hückeswagener Junge Luca, der in der Klasse 5d ist – übrigens eine reine Hückeswagener Klasse. „Ich spiele sehr gerne Tischtennis, am liebsten Rundlauf. Unsere Chancen stehen gar nicht schlecht, glaube ich“, sagt der Zehnjährige. Auch sein beinahe-Namensvetter Ben-Luca ist gut vorbereitet und voll motiviert. „Ich spiele zwar auch gerne Fußball, aber Tischtennis ist auch toll. Ich habe in der Pause draußen trainiert und auch hier in der Halle“, sagt der Zehnjährige. Und ergänzt: „Wir werden das schon rocken!“