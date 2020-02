Fakten und Hintergründe : Erfolgreiche Leader-Förderung in Hückeswagen

Hückeswagen Mit dem EU-Förderprogramm soll der ländliche Raum gefördert werden. Noch können Anträge gestellt werden.



Was wurde im Bergischen Land bereits gefördert? Die Vielfalt der Projekte ist groß. Etwa zwei Millionen Euro an Leader-Mitteln wurden bisher in der Region in Anspruch genommen. Dabei sind sowohl Projekte, die zwar bereits 2016 ausgewählt wurden, aber noch nicht umgesetzt sind. Etwa das Projekt „Ku(h)rios“ der Biologischen Station Oberberg, bei dem Schulklassen ab dem Frühjahr dieses Jahrs Unterrichtsmodule buchen können, um Einblicke in Landwirtschaft und Kulturlandschaft gewinnen können. Aber auch bereits beendete Projekte wie das Projekt „Sinnliche Technik-MINT“ des 3-Städte-Depots in Hückeswagen oder die behindertengerechten Fahrraddraisinen auf der Wuppertalbahn von Beyenburg nach Radevormwald.

Wie verlief die Umsetzung des MINT-Projekts in Hückeswagen? Albrecht Nunn, Vorsitzender des 3-Städte-Depots, ist zufrieden. „Es war ein langer Prozess, durch den wir aber von den beiden Regionalmanagern sehr gut geführt wurden.“ Der Weg habe über mehrere Instanzen bis zur Genehmigung geführt. Angeschafft wurden für zirka 10.300 Euro acht MINT-Arbeitsplätze, an denen technische und physikalische Experimente von Kindern und Jugendlichen vorgenommen werden können. „Wir haben dieser Tage eine Vorstandssitzung, in der wir darüber beraten, wie es weitergehen wird“, sagt Nunn. Durch Leader vorgeschrieben seien drei Jahre der Nutzung nach der Projektbeschreibung. „Im April starten die ersten technischen Bildungskurse in Zusammenarbeit mit der VHS“, sagt Nunn. „Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir dieses Projekt trotz seiner komplexen Struktur so schnell haben umsetzen können.“