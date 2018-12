Nix los auf dem Wochenmarkt in Hückeswagen: Enttäuschte Markthändler zum Jahresende

Hückeswagen Die Stadt wie auch die Markt-Gilde möchten den Wochenmarkt attraktiver gestalten. An Ideen und Engagement mangelt es jedoch. Die Händler sind enttäuscht. Am Donnerstag zwischen Weihnachten und Neujahr herrschte gähnende Leere auf der Bahnhofstraße.

Eine Woche zuvor waren noch 16 Stände auf der gesperrten Bahnhofstraße aufgebaut. Die Deutsche Marktgilde, die den Wochenmarkt seit fünf Jahren ausrichtet, hatte angekündigt Schokoladen-Nikoläuse an die Marktbesucher zu verteilen. Zudem sollte jeder Stand etwas Weihnachtliches im Sortiment haben. „Wir sind nicht darüber informiert worden, sonst hätte ich ja wenigstens ein paar Girlanden aufgehangen“, sagte Gemüsehändler David Niepenberg. Seine Enttäuschung verbarg er nicht. Der Markt hätte in den letzten beiden Jahren sehr stark abgebaut und die Markt-Gilde kümmere sich nicht richtig. „Die Leute, die durch die Bauphase am Etapler Platz weggefallen sind, kommen nicht wieder“, berichtete er. Seiner Meinung nach müssten die Stände zumindest näher zusammen gesiedelt werden. „Es wird leider zu wenig für den Markt getan, dabei ist Potential in Hückeswagen schon vorhanden“, äußerte er sich überzeugt.