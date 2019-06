FeG Hückeswagen : Entlassung aus dem Biblischen Unterricht

Hückeswagen Drei Jugendliche wurden jetzt bei der Freien evangelischen Gemeinde Lindenbergstraße aus dem Biblischen Unterricht entlassen.

Was bei der Evangelischen Kirchengemeinde die Konfirmation ist, ist bei der Freien evangelischen Gemeinde die Entlassung aus dem Biblischen Unterricht. Das geschah jetzt in einem Festgottesdienst in der FeG Lindenbergstraße mit Jonas Reingruber, Lennart Kruschinski und Pascal Boxberg, wie Pastor Frank Junker mitteilte. Zwei Jahre hatten die drei Jugendliche den Biblischen Unterricht bei ihm besucht. Den Gottesdienst gestalteten die drei Jungen dann gemeinsam mit dem Pastor. Der betonte: „In diesem Gottesdienst wurden sie unter den Segen Gottes für den weiteren Lebensweg gestellt."