Grundschulen in Hückeswagen : Enormer Aufwand durch die Lolli-Tests

Hückeswagen Seit Montag wird das neue Verfahren anhand von Lollis praktiziert: Bislang gab es ausschließlich negative Befunde an den beiden Hückeswagener Grundschulen.

Nase und Rachen sind passé: Jetzt wird gelutscht. Wenn sich Hückeswagener Grundschüler auf das Coronavirus testen, benutzen sie nur noch eine Art Wattestäbchen, an dem sie für 30 Sekunden lutschen. Das geht schnell und ist einfach zu handhaben. Seit Montag wird das neue Verfahren auch an der Löwen-Grundschule und an der Grundschule in Wiehagen praktiziert. Bislang ohne Probleme, wie die Schulleiterinnen Claudia Paradies und Claudia Sträter berichten.

Beide Schulen bieten pandemiebedingt derzeit eine Notbetreuung an: In Wiehagen sind das von 226 Kindern 42 Mädchen und Jungen in vier Klassen – pro Jahrgang eine Gruppe. An der Löwen-Grundschule werden von den 242 Kindern 25 betreut. Getestet wird der Nachwuchs zweimal die Woche, montags und mittwochs. „Die Lehrer haben den Kindern das Prozedere erklärt, außerdem hat das Schulministerium zwei Erklärvideos veröffentlicht“, sagt Claudia Paradies. Man sei sehr anschaulich vorbereitet worden. „Die Handhabung ist für alle Beteiligten einfach – nur, was nach dem Testen auf uns Schulleitungen zukommt, ist gewaltig und extrem zeitaufwendig“, sagt sie. Die Proben gehen nach dem Test in ein Labor. Von dort erhalten die Schulleitungen im Laufe des Tages, aber spätestens 6 Uhr am nächsten Morgen, die Ergebnisse. Ist ein positiver Befund darunter, müssen umgehend die Eltern informiert werden. Die müssen dann zu Hause ihr Kind selbst noch einmal testen und das Material in einer zuvor festgelegten Zeit wieder in der Schule abgeben, von wo die Probe erneut ins Labor geschickt wird. Glücklicherweise gab es an beiden Hückeswagener Grundschulen bislang keinen positiven Lolli-Befund.