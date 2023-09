Energie- und Treibhausgasbilanz für Hückeswagen Noch viel zu tun für den Klimaschutz

Zwei Punkte sind beim Gesamtenergieverbrauch der Stadt deutlich geworden. „Zum einen eine Reduktion um etwa elf Prozent bei einer Zunahme der Erneuerbaren Energien um sechs Prozent. Landesweit liegt der bei 15 Prozent – da ist also noch Luft nach oben“, sagte sie. Zudem ist Erdgas in Hückeswagen weiterhin der wichtigste Energieträger. Privathaushalte hätten seit 1990 insgesamt 31 Prozent weniger Energie verbraucht, bei einem gleichzeitigen Bevölkerungswachstum um fünf Prozent. „Auch hier ist ein stetiger Anstieg der Erneuerbaren Energien zu verzeichnen“, betonte Sabine Lohoff. Nach der Umrechnung der Energie- zur Treibhausgasbilanz kommt als Ergebnis heraus, dass in diesem Zeitraum etwa 29 Prozent weniger Treibausgase in Hückeswagen ausgestoßen wurden.