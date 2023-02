Uni zu Besuch am St. Angela-Gymnasium in Wipperfürth Energie-Experimente faszinieren Schüler

Seit drei Jahren gibt es „MINT on Tour“ auch am Wipperfürther St.-Angela-Gymnasium, an dem auch viele Hückeswagener Schüler sind. „Im vergangenen Jahr haben wir das Projekt wegen Corona zwar ohne die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Uni Siegen angeboten, aber in diesem Jahr sind wieder 15 junge Frauen und Männer an unserer Schule und machen mit unseren 120 Achtklässlern an drei Tagen praktische Experimente“, sagt Lehrerin Brigitte Angstmann, die das Projekt begleitet. Das Prinzip: Jeden Tag wird ein anderer Bereich in theoretischer und vor allem praktischer Weise bearbeitet. „Am ersten Tag ging es um thermische Energie, am zweiten um elektrische Energie und am dritten um mechanische Energie“, sagt Brigitte Angstmann.