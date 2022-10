So spart das Bergische Energie : Das Streamen im Internet ist ein Stromfresser

Wer viel streamt, verbraucht auch viel Strom. Vor allem, wenn gleichzeitig mehrere Familienmitglieder im Internet unterwegs sind. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Hückeswagen/Wermelskirchen Die BEW und die Kommunen Hückeswagen, Wermelskirchen, Wipperfürth und Kürten haben eine Energiespar-Kampagne gestartet. Dieses Mal verraten Jessica Koch (Hückeswagen) und Emil Lüers (Wipperfürth) ihre persönliche Energiespartipps.

Gut 80 Prozent des deutschen Strombedarfs entfallen inzwischen aufs Internet in Privathaushalten, etwa aufs Streamen von Filmen und Musik. Zum Vergleich: „Wenn beispielsweise zehn Millionen Menschen einen Film im Fernsehen schauen, löst das nur eine einzige Ausstrahlung aus“, berichtet Sonja Gerrath, Pressereferentin der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW). Wenn aber zehn Millionen Menschen einen Film streamen, löst das auch zehn Millionen Übertragungen aus. „Das verursacht also einen massiv höheren Stromverbrauch.“

Nachdem die Bundesregierung zum Energiesparen aufgerufen, damit alle angesichts der knapperen Erdgasimporte gemeinsam besser durch den nächsten Winter kommen, hat die BEW zusammen mit den Kommunen Hückeswagen, Wermelskirchen, Wipperfürth und Kürten eine Energiespar-Kampagne gestartet mit Ratschlägen zum Einsparen. Dieses Mal kommen die Hückeswagenerin Jessica Koch und Emil Lüers aus Wipperfürth zu Wort.

Frau Koch, greifen Sie jetzt abends zum Brettspiel, anstatt Filme zu streamen?

Jessica Koch Foto: Koch

Koch Ganz ehrlich haben wir uns übers Streamen noch keine ­Gedanken gemacht. Einsparmöglichkeiten haben wir in der Familie aber natürlich auch diskutiert und an der einen oder anderen Stelle unser Verhalten verändert. Dass wir durchs Internet viel Strom verbrauchen, war mir gar nicht so bewusst. Aber ja, Filme und Musik zu streamen, ist bei meiner Tochter mit 17 und meinem Sohn mit 14 ein ganz aktuelles Thema. Mit Netflix, Spotify & Co. wird schon recht viel Zeit verbracht.

Auf jeden Fall haben wir immer schon darauf geachtet, ob nun Fernseher geschaut oder ein Film gestreamt wird, dass der Film oder die Serie nicht nur im Hintergrund und nebenbei läuft, während man eigentlich etwas anderes macht. Dann wird der Fernseher oder der Computer auch ausgeschaltet. Mit meinem Mann schaue ich meistens ganz old school Fernsehen. Und wenn wir Streamen, schauen wir den Film zusammen. Durch das gemeinsame Gucken spart man auf jeden Fall auch Energie. Und gemeinsam gucken macht zudem mehr Spaß, und man kann sich dann auch darüber unterhalten.

Das Thema „Streamen“ werden wir gemeinsam in der Familie diskutieren. Mal schauen, ob die Kinder sich überzeugen lassen, mal einen Film mit uns zu gucken, damit nicht drei Elektrogeräte gleichzeitig laufen. Das glaube ich allerdings eher nicht. Aber so ein gemeinsamer Spieleabend fände ich klasse. Vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Auch da würde man ja einiges einsparen.

Emil Lüers Foto: Lüers

Herr Lüers, machen Sie Ihr Unterhaltungsprogramm inzwischen selbst?

Lüers Auf jeden Fall nutze ich seit der Energiekrise meine Streamings bewusster. Das heißt, wenn ich mich dazu entscheide, eine Serie oder einen Film zu gucken, lege ich auch das Smartphone weg – sodass nicht mehrere Endgeräte gleichzeitig laufen, was vor der Energiekrise normal war. Am Wochenende schaue ich oft mit meinen Freunden zusammen Fußball. Das läuft leider mittlerweile fast ausschließlich über Streaming-Anbieter. Mit Kumpels gucken, ist viel geselliger und macht mehr Spaß – mit dem positiven Nebeneffekt, dass man natürlich auch so Energie einspart. Anstatt dass sechs Leute streamen, läuft nur ein Fernseher, und nur einer muss streamen.

Gedanken werde ich mir machen, ob man vielleicht Serien oder Reportagen, die man zu Hause streamt, vielleicht gemeinsam anschaut und nicht jeder auf seinem Zimmer. Was ich mir mittlerweile angewöhnt habe, um Strom zu sparen: Ich nehme Elektrogeräte vom Netz. Denn auch im Standby-Modus brauchen gerade die Stereoanlage, der Fernseher, der PC oder das Ladekabel sehr viel Strom.

Mehr Infos zum Energiesparen gibt es auf der Internetseite der BEW unter

bergische-energie.de/

klik-energiesparen

