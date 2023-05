Nach der Corona-Pandemie in Hückeswagen Endlich wieder ein Basar im Johannesstift

Ursel Schönrath vom Arbeitskreis war froh, dass endlich wieder ein Basar stattfinden kann. „Wir haben zwar auch die Vitrinenverkäufe im Stift und in der Volksbank-Filiale. Aber so ein Basar ist natürlich schon viel schöner“, sagte sie und schmunzelte. Allerdings sei der Abverkauf auch ohne Basar durchaus nicht zu verachten. „Es haben sich immerhin keine Stapel an Socken angesammelt“, sagte sie.