Schulausschuss in Hückeswagen : Kein Stress mehr mit Eltern-Taxis

Hückeswagen Direkt vor der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal vorfahren dürfen nur noch Schulbusse, die dort auch wenden. Manchmal versuchen es aber auch Eltern, ihre Kinder vor der Schule abzusetzen.

Über Jahrzehnte hinweg herrschte früh am Morgen und mittags auf der unteren Kölner Straße Verkehrschaos. Verantwortlich dafür waren vor allem Eltern, die ihre Kinder im Auto zur Grundschule brachten und nach Unterrichtsende dort wieder abholten. Nahe der neuen Löwen-Grundschule im Brunsbachtal sind die Verkehrsbedingungen deutlich besser als auf der Kölner Straße und in der insgesamt engen Altstadt. Außerdem hat die Stadt auch mit der Einrichtung einer Hol- und Bringzone am Ende der großen Parkplätze, die der Sporthalle zugeordnet sind, dafür gesorgt, dass die Eltern geordnet an- und abfahren und ihre Kinder sicher und ohne andere zu gefährden in etwa 150 Meter Entfernung zur Schule aus den Autos lassen können.