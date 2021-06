Minigolf in Hückeswagen : Endlich „Bahn frei“ für Minigolf-Spieler

Elias Fetzer machte am Golfschläger eine gute Figur, während seine Mutter Gina und Bruder Luan zuschauten. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Der Minigolfplatz am Jugendzentrum darf endlich wieder öffnen. Am Wochenende kamen bereits die ersten Spieler. Solange die Inzidenzzahlen stabil bleiben, wird der Minigolf-Platz an den kommenden Wochenenden von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 12 bis 19 Uhr öffnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Ein kräftiger Schlag reichte, um den Minigolfball über zwei schräge Ebenen bis ins Ziel zu befördern. Über seinen perfekten Glückstreffer war sogar Elias selbst überrascht. Der Siebenjährige war am vergangenen Samstag mit seinem Bruder Luan (5) und Mutter Gina Fetzer extra aus Wermelskirchen zum Minigolfplatz im Brunsbachtal gekommen. Es waren die ersten Gäste am Tag der Wiedereröffnung nach einer langen Winter- und Pandemie-Pause. Dass die ganze Familie vorher einen Corona-Test machen musste, hielt sie nicht von ihrem Freizeitvergnügen ab.

„Es ist so schönes Wetter, dass wir auf die Suche gegangen sind, was wir machen können“, sagte die Wermelskirchenerin. Auf die Möglichkeit, im Freien wieder mehr Auswahl an Freizeitaktivitäten zu haben, hatte die Familie sehnlichst gewartet. Wie gut Elias mit Bällen umgehen kann, bewies der junge Fußballspieler auch an der Minigolf-Bahn.

Info Tipps für Hobbyspieler und Anfänger Körperschwerpunkt Eine leichte Grätschstellung bringt den Körperschwerpunkt näher zum Ball. Beine Knie und Becken werden leicht gebeugt. Schläger Den Schläger mit festem Griff in beiden Händen halten und die Ellbogen leicht anwinkeln. Schlag Die Schlagbewegung kommt gleichmäßig aus den Schultern und nicht aus dem Handgelenk. Ball Die Position des Balls ist unter dem Kopf. Der Ball sollte mit den Füßen ein Dreieck bilden.

Das Team des Jugendzentrums, das den Minigolfplatz betreut und pflegt, ist schon seit mehreren Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt. „Wir standen eigentlich schon zu Ostern und Pfingsten in den Startlöchern“, berichtete Frank Schleicher, der sich ehrenamtlich für den Erhalt der Anlage engagiert und den ersten Dienst übernommen hatte. Die Bahnen waren gereinigt, die Wege mit dem Hochdruckreiniger von rutschigem Moos befreit und der Rasen gemäht worden. „Ich habe gestern noch den Bottich einer Bahn angestrichen“, berichtete Schleicher von einigen Restarbeiten, die noch auf der Agenda stehen.

Dass der Andrang am ersten Öffnungstag nicht ganz so groß war, lag wohl auch am ersten sonnigen Tag nach einer langen Regenperiode, wie Schleicher vermutete: „Viele Leute sind entweder einkaufen oder im Garten – in der gesamten Nachbarschaft laufen die Rasenmäher.“

Froh über die Abwechslung waren auch Patricia Knecht und Simone Lammert, die sich zwar regelmäßig treffen, ihre Aktivitäten durch die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen nun aber ausweiten können. „Wir sind sonst immer spazieren gegangen, aber das ist irgendwann auch langweilig“, erzählte Patricia Knecht. Nach einem Jahr Minigolf-Spielpause waren die Ansprüche der Freundinnen tief angesetzt. „Hauptsache, wir finden den Ball wieder“, meinten sie und lachten.

Für die Hygiene- und Abstandregeln hatte das JuZe-Team schon ein Konzept aus dem Vorjahr. Zudem lassen sich die Abstände auf dem großen Platz auf drei Ebenen leicht einhalten. „Eine Bahn bleibt zwischen den Spielern immer frei“, erläuterte Schleicher. Ab sofort besteht für die Minigolf-Spieler auch die Möglichkeit, sich über die Luca-App anzumelden, wodurch das Ausfüllen eines Formulars mit den Kontaktdaten entfällt. Auch Getränke und Eis dürfen wieder verkauft und auf der Terrasse der Anlage verzehrt werden.