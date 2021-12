Vorerst letzter gemeinsamer Auftritt in Hückeswagen : Emotionales Abschiedskonzert von Claudia Hirschfeld und David Döring

Claudia Hirschfeld an der Orgel und David Döring mit der Panflöte am Mittwochabend im Kultur-Haus Zach. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Claudia Hirschfeld und David Döring verabschieden sich als Duo vom Publikum. Der Panflötist wandert mit seiner Familie nach Paraguay aus. Sechs Jahre hatte er mit der Organistin auf der Bühne gestanden und auch eine gemeinsame CD eingespielt.

Nicht nur musikalisch war das Konzert von Claudia Hirschfeld und David Döring am Mittwochabend ergreifend. Auch die gemeinsame Geschichte der beiden Autodidakten, die sichtlich aus Freude an der Musik auf der Bühne stehen, bewegte die Zuschauer im fast vollbesetzten Kultur-Haus Zach. Es war der vorerst letzte gemeinsame Auftritt der Vollblutmusiker, da Panflötist David Döring mit seiner Familie nach Paraguay auswandern wird. Sechs Jahre hatte er mit Organistin Claudia Hirschfeld zusammen auf der Bühne gestanden und auch eine gemeinsame CD eingespielt – wobei sich beide das erste Mal genau an diese Stelle, nämlich im Hückeswagener Kultur-Haus, begegnet waren. „Ich habe heute schon ein paar Tränchen vergossen“, gestand Claudia Hirschfeld.

Doch nicht nur sie war gerührt, auch das Publikum ließ sich von der Musik verzaubern. Von getragenen Stücken wie „Halleluja“ von Leonard Cohen , „Einsamer Hirte“ von James Last und „Von guten Mächten“ bis hin zu rockigen Evergreens wie „Music“ von John Miles reichte das abwechslungsreiche Repertoire. Bei der Toccata von Bach kamen auch Zuschauerin Margita Specht die Tränen. Das Lied hatte ihre Schwester auf ihrer Hochzeit gespielt. „Es ist zum Weinen schön“, sagte die Radevormwalderin über das stimmungsvolle Konzert. Auch Musikstudentin Miriam Omelych (21) war sehr angetan. „Ich möchte selber gerne Panflöte lernen und hatte schon Unterricht bei David Döring“, sagte sie über ihre Beweggründe, von Paderborn zum Konzert in die Schloss-Stadt zu kommen.

Konzert in Mönchengladbach : Lieder zur Weihnachtszeit in Odenkirchen

Festlich wurde es dann bei dem weihnachtlichen „Gloria in excelsis deo“. „Das spiele ich demnächst bei 40 Grad in Paraguay“, kündigte David Döring an und lachte. Mit einem finalen Gospel-Medley und der geistlichen Hymne „Amazing Grace“ als Zugabe verabschiedete sich das so perfekt aufeinander abgestimmte Duo von seinem Publikum – und mit einer herzlichen, gegenseitigen Umarmung auch voneinander.