Montanusschule in Hückeswagen Emotionale und lustige Abschlussfeier

Schulleiter Klaus Kruska wandte sich mit ein paar Worten an die Eltern und Gäste. Und natürlich sprach er auch die Absolventen direkt an, sie waren schließlich die Hauptpersonen. Seine Rede war herzlich und auch ein bisschen emotional. Er verglich darin die Schulzeit mit dem Sport. „Der hat euch durch eure Zeit hier an der Schule begleitet. Sport ist aber nicht nur dazu da, fit zu bleiben, er hat auch mehrere Aspekte, die ihr auf jeden Fall mit in euer weiteres Leben nehmen könnt und sollt“, sagte Kruska. Durchhaltevermögen, Zusammenarbeit, Ziele setzen, Respekt und Fairness sowie, ganz wichtig, Spaß daran – das waren einige dieser Aspekte. „Ihr habt in den vergangenen fünf Jahren an unserer Schule gelernt, wie wichtig Zusammenarbeit ist: in den Vorbereitungen auf die Prüfungen oder auf Klassenfahrten“, sagte Kruska.