Kreisjugendamt und Medienpädagoge Wilfried Brüning „Zwischen zwei Welten“ – Kinder im medialen Zeitalter

Der Einfluss der Medien auf die Kinder stellt Eltern vor eine große Herausforderung. „Wir alle ahnen, dass zu viel Fernsehen, Video- und Computerspiele nicht gut für unsere Kinder sein können. Aber was bedeutet das konkret?“, heißt es in der Einladung zu dem Elternabend. Es sei für Eltern schwierig, die negativen Auswirkungen zu erkennen. Wichtige Erkenntnisse aus der Hirnforschung helfen zu verstehen, was die Entwicklung der Kinder fördert und was nicht.