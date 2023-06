Wirtschaftsförderung in Hückeswagen Vom Zuhause in die eigene Betriebshalle

In den vergangenen Jahren sind zudem Smarthomes immer beliebter geworden. Dazu gehört die Bedienung von Licht, Heizung und Jalousien per Handy oder Sprachassistenten wie „Alexa“ von Amazon. Smarthomes gehören zum Repertoire von Schneider; allerdings warnt er: „Bei so was muss man ganz stark aufpassen, wie kompatibel die Geräte in der Zukunft sein werden. Einen Lichtschalter können Sie auch in 20 Jahren noch drücken.“ In vernünftigem Maße seien solche Anlagen durchaus sinnvoll, wenn die Kunden sie richtig bedienen können.