Eintrag ins Vereinsregister Der TC Hückeswagen ist jetzt amtlich beglaubigt

„Die Mitgliederzahl in beiden Vereinen geht zurück, ebenso die Motivation, sich an Festen zu beteiligen. Durch die Zusammenlegung erhoffen wir uns Synergien“: Das hatte Karthaus im Mai unmittelbar nach der entscheidenden Abstimmung auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. Zudem konnten sich die Mitglieder mit einer Fusion wohl auch deshalb anfreunden, weil feststand, dass keines der beiden Clubgelände aufgegeben werden sollte, sondern beide als Teil im neuen Verein aufgehen würden. So stand beim HTC-Gelände an der Kölner Straße eine Zeit lang im Raum, dass die Stadt es in das Neubaugebiet „Eschelsberg“ integrieren wollte. Dieses Bestreben wurde aber schnell aufgegeben.