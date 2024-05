Hückeswagener vor Gericht Einspruch eingelegt – nicht zum Prozess erschienen

Der Angeklagte gab dann aber an, dass er das Quad-Bike schon vor dem Pfändungstermin, zu dem eine Mitarbeiterin nach Hückeswagen gekommen war, verkauft hatte. An einen namentlich nicht bekannten und auch sonst nicht in Erscheinung getretenen Schrotthändler aus Leverkusen. So weit, so zumindest theoretisch noch möglich. Das alles war im April 2023 passiert. Dann war es allerdings zu einer Durchsuchung am Wohnort des Hückeswageners gekommen. „Der Staat hat dem Angeklagten seine Geschichte schlicht und ergreifend nicht geglaubt“, kommentierte der Richter die Angelegenheit. Die Durchsuchung fand einige Monate später, im Oktober 2023, statt. Dort war dann das eigentlich verkaufte Quad-Bike in der Garage gefunden worden.