Einjähriges Provisorium an Hückeswagener Grundschule : Die schwebenden Klassenzimmer

Das zweite von insgesat sieben Modulen schwebt über dem Schulhof der Löwen-Grundschule an seinen Platz. Foto: Stephan Büllesbach/Sterphan Büllesbach

Hückeswagen Weil der Neubau erst in einem Jahr bezogen werden kann, die Löwen-Grundschule aber an der Kölner Straße Raumnot hat, wurden am Mittwoch oberhalb des Pausenhofs sieben Fertigmodule installiert. Sie bieten Platz für zwei Klassenräume.