Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Eine mobile Wellness-Oase für Pferde

Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen

So sieht die Vernebelung nach wenigen Minuten aus, in der die Pferde und Ponys 45 Minuten entspannen können. Foto: Dörpelkus

Hückeswagen Unter dem Namen „Hipposalis“ vermietet die Hückeswagener Familie Dörpelkus eine mobile Salzkammer für Pferde und andere Haus- und Nutztiere. Das eigene Pony konnte durch die heilende Wirkung erfolgreich behandelt werden.

Tierhalter leiden mit, wenn es ihren Schützlingen nicht gut geht. So erging es auch Amber und Daniel Dörpelkus, die in der Nähe des Johannesstifts die zwei Familienponys Yakari und Penny halten. „Yakari litt am Ende des Sommers unter einem Sommerekzem und hatte wahnsinnigen Juckreiz“, berichtet Amber Dörpelkus. Selbst der Tierarzt konnte nicht helfen und empfahl die Gabe von Cortison.