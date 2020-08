Abschied von Bernd und Christiane Koppelberg : Eine Institution verlässt Hückeswagen

Am kommenden Montag, 24. August, ist es soweit: Christiane und Bernd Koppelberg verlassen Hückeswagen. Das Ehepaar, das viele Jahre das Hotel zur Post an der Peterstraße mit Café und Restaurant geführt hat, freut sich auf den Umzug nach Amelunxen im Kreis Höxter. Aber es ist auch sehr viel Wehmut dabei. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Für Bernd und Christiane Koppelberg schließt sich in fünf Tagen das Kapitel Hückeswagen: Das Ehepaar, das viele Jahre das Traditionshotel zur Post geführt hat, verlegt seinen Lebensmittelpunkt nach Ostwestfalen. Ein Abschied mit Wehmut.

Paula und Herbert Koppelberg hatten 1949 das Café Selbach im Island (heute: Blumen Koch), drei Jahre später das Hotel zur Post an der Peterstraße übernommen, das sie zu einem Café und Restaurant umbauten. Der Sohn und die Schwiegertochter übernahmen das Hotel 1990. Auch Bernd und Christiane Koppelberg bauten um und renovierten die Hotelzimmer. Am 22. Mai 2016 schloss das Ehepaar jedoch Café und Restaurant, den Hotelbetrieb führt es bis Januar dieses Jahres weiter. Seitdem laufen die Vorbereitungen für den Umzug nach Amelunxen im Kreis Höxter.

Pläne Eine Investorengruppe aus Hückeswagen, zu der die Sparkasse nicht gehört, arbeitet an Plänen für ein Hotel an gleicher Stelle. Ob das historische Gebäude abgerissen wird, ist unklar.

Notarvertrag Ende Oktober 2019 verkauften Christiane und Bernd Koppelberg das Grundstück an der Peterstraße samt Hotelgebäude an die Sparkasse.

Der 70-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau haben bereits acht 200-Kilometer-Touren mit dem großen Hänger bestritten, zwei weitere stehen noch bis zum Wochenende an. Am Montag kommt dann die Umzugsfirma und lädt den Rest ein.

Bernd Koppelberg ist wichtig zu sagen: „Wir gehen nicht, weil wir müssen. Wir gehen, weil wir wollen.“ Das hat mit der Familie zu tun, denn in Amelunxen lebt Christiane Koppelbergs Verwandtschaft. Und nicht etwa damit, dass es das Ehepaar in der Schloss-Stadt nicht mehr ausgehalten hätte, wie mitunter kolportiert worden war. „Das hat mich maßlos geärgert“, betont der Konditormeister, dessen Torten und Baumkuchen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt waren.

Ausgeräumt sind inzwischen auch Küche und Backstube. Viele Küchengeräte und -arbeitsflächen findet das Ehepaar im Restaurant in Amelunxen wieder, die Konditoreigeräte wurden dagegen von Mitarbeitern einer Langenfelder Firma demontiert und gehen nun nach Russland. „Aus Hygienegründen waren die Tische verschweißt“, berichtet der Konditormeister. „Die mussten auseinandergeflext werden.“ Lediglich der Backofen steht noch an Ort und Stelle, weil er nicht aus der Backstube herausgeholt werden konnte. Als er vor etlichen Jahren dort installiert wurde, hatte Koppelberg extra für eine Öffnung in der Wand gesorgt.

So verabschiedete sich Christiane Koppelberg am Montag von ihren ATV-Damen, die ihr bescheinigten, „ein großes Loch in unserer Mitte“ zu hinterlassen. Doch der Abschied am Montag ist keiner für immer. „Wir kommen gerne wieder“, versprechen sie. Etwa zum Altstadtfest, wenn das wieder stattfindet. Aber auch an anderen Tagen im Jahr – nach einer Unterkunft haben sich Bernd und Christiane Koppelberg bereits umgesehen. „Es sind doch nur 200 Kilometer“, betont die 67-Jährige.