Hospizgruppe Hückeswagen : Eine besondere Aufgabe sucht besondere Menschen

Hückeswagen Die Hospizgruppe Hückeswagen startet im März einen neuen Kursus für ehrenamtliche Sterbebegleiter.

Wenn Menschen sich über einen längeren Zeitraum von dieser Welt verabschieden, sollten sie diesen Weg nicht alleine beschreiten müssen. „Diese besondere Aufgabe sucht besondere Menschen“, berichtet Judith Hanke, Schriftführerin des Hospizgruppe Hückeswagen „Die Weggefährten“. In Hückeswagen und Umgebung unterstützen zurzeit 18 Begleiterinnen und Begleiter Menschen in der letzten Phase ihres Lebens und bieten Hilfe und Lebensbeistand. Doch weitere Ehrenamtlicher sind willkommen. Daher starten die „Weggefährten“ im März wieder ein Vorbereitungskursus für Begleiter und Begleiterinnen in den Räumen der Hospizgruppe, Goethestraße 8, unter der Leitung von Elke Pracejus.