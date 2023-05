Hückeswagener Golfclub Dreibäumen Ein Schnuppertag auf dem Golfplatz

Etwa 400 Golfanlagen in Deutschland beteiligten sich an der bundesweiten Golf-Erlebniswoche. Zwischen 12 und 15 Uhr waren die Gäste am Montag auf dem Golfplatz an der Stadtgrenze zu Wermelskirchen und Remscheid willkommen. Die Ausrüstung wurde gestellt – lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung sollten mitgebracht werden. Auf dem Übungsgelände, der „Driving Range“ und einem Kurzspielbereich dem „Pitching- und Putting-Grün“ erhielten die Teilnehmer erste Golferfahrung und viele Tipps der erfahrenen Trainer. Besonders die sanft geschwungenen Hügel müssen mit in das Spiel einbezogen werden und haben einen großen Einfluss auf die Laufrichtung des Golfballs. Die sportliche Betätigung inmitten der Natur machte den Gästen bei dem sonnigen Wetter besonders viel Spaß. Vier Greenkeeper sorgen in Dreibäumen für die Pflege der Golfanlage. Während die Rasenfläche auf dem Putting-Grün nur drei bis vier Millimeter hoch ist, finden sich zwischen den Spielflächen aber auch naturbelassene Flächen mit blühendem Löwenzahn. Das Panorama können Nicht-Mitglieder von der Terrasse des Golf-Restaurants genießen. „Die Gastronomie ist für jedermann geöffnet – Clubdenken ist hier nicht gewünscht“, sagte Buchholz. Er freute sich, dass die Wetterprognosen nach dem langen und regnerischen Winter nun auch wieder spielfreundlichere Bedingungen versprechen. „Wir hatten durch den vielen Regen einen schlappen Start in die Saison“, sagte der Vizepräsident des Golfclubs. Dennoch sei der traditionelle Oster-Scramble zum Auftakt der Saison mit 128 Teilnehmern sehr gut besucht gewesen.