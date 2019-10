Hückeswagener Kulturstätte : Ein Gemeindezentrum für die ganze Stadt

Hückeswagen Am Lindenberg finden nicht nur Veranstaltungen der Evangelischen Kirchengemeinde statt, die Räume können auch gemietet werden.

Kontakt Das Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde befindet sich an der Lindenbergstraße 8. Tel. 02192 4366 (Gemeindeamt), E-Mail an info@ev-kirche-hueckeswagen.de.

Das Gemeindezentrum Lindenberg stehe zwar nicht unter Denkmalschutz, aber dennoch schätze er an dem Bau den besonderen architektonischen Ausdruck, sagt Selbach. „Die Kosten für die Sanierung waren mit insgesamt 790.000 Euro ziemlich hoch, allerdings waren die entsprechenden Umbauarbeiten auch sehr umfangreich und kamen einer Komplettsanierung gleich“, betont der Baukirchmeister. So seien die sanitären Anlagen einschließlich barrierefreier Toiletten, die Elektrik und die Wärmedämmungsmaßnahmen umfassend erneuert worden. „Dazu kamen noch weitere Maßnahmen: Im Eingangsbereich wurde durch eine Erweiterung ein kleiner Windfang aus Glas geschaffen. Außerdem wurden die Fenster und Türen erneuert und ausgetauscht sowie eine neue und energiesparende LED-Beleuchtungstechnik eingebaut“, zählt Selbach auf. Für diese Maßnahmen habe die Kirchengemeinde einen Zuschuss von mehr als 40 Prozent vom Land Nordrhein-Westfalen erhalten.

Nicht zuletzt sei im Rahmen der Umbaumaßnahmen der neue Lift zu nennen, der die beiden Ebenen des Gemeindezentrums so verbinde, dass auch Menschen im Rollstuhl oder mit Gehbehinderung beide Ebenen problemlos erreichen könnten. „Das bedeutet, dass die Evangelische Kirchengemeinde über den größten barrierefreien Veranstaltungsraum in Hückeswagen verfügt“, betont Selbach nicht ohne Stolz.

So finde etwa die Behindertenweihnachtsfeier des Stadtsportverbands ebenso im Gemeindezentrum statt, wie die Veranstaltung „Kulinarische Vielfalt in Hückeswagen“ der Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ im Rahmen der Interkulturellen Woche. Auch die Altenfeier der Stadt, die Weihnachtsfeier des CVJM oder die Tanzveranstaltung und die Pizza-Aktion des Vereins „Zukunft Jugend“ würden im Gemeindezentrum ausgerichtet. „Die Räumlichkeiten können aber auch für Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern sowie ganz allgemeine Feste gemietet werden“, sagt Selbach. So ist das Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde also eines für die ganze Stadt.