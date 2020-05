Hückeswagener Natur : Ein (Baum-)Herz für die Seele

Strucksfeld In der Außenortschaft Strucksfeld, zwischen Scheideweg und Dreibäumen, blüht ein besonderers Baum: Die Japanische Kirche, vor etwa 50 Jahren gepflanzt, hat die Form eines Herzens angenommen.

Alljährlich wird die Bonner Altstadt zum Anziehungspunkt vieler Tausend Schaulustigen, die von der Farbenpracht der Japanischen Kirschbäume fasziniert sind, wenn sie im Frühjahr erblühen. Auch dieses Jahr waren wieder viele gekommen, obwohl es ein Kontakverbot in der Corona-Krise gibt. Nicht minder schön erblühte jetzt die Japanische Kirche in Strucksfeld, die ein Eherpaar dort vor etwa einem halben Jahrhundert gepflanzt hatte. Und so schön, wie aktuell, hatte der Baum noch nie geblüht: Vielleicht will die Natur mit der Herzform den Menschen, die unter den alltäglichen Einschränkungen leiden, ein klein wenig Mut machen und sie auf andere Gedanken bringen.