Treue Hückeswagen Sozialdemokraten : 105 Jahre „Leidensfähigkeit“

Horst Fink (l.) und Thorsten Konzelmann (r.) ehrten Monika Schmitz (2. v. l.), Friedhelm Schütte und Angelika Weiß. Foto: Weitzdörfer Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die SPD-Mitglieder Monika Schmitz, Angelika Weiß und Friedhelm Schütte wurden auf der Mitgliederversammlung des Ortsvereins für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Wenn die Mitgliedszahlen bei den Parteien zurückgehen, gibt es konsequenterweise auch immer weniger Jubilare. Daher war die Freude am Donnerstagabend im Kultur-Haus Zach umso größer, als der Ortsvorsitzende Horst Fink und Kreisverbandsvorsitzenden Thorsten Konzelmann drei Mitglieder des Ortsvereins ehren konnte. Zusammen kommt das Trio auf 105 Jahre bei den Sozialdemokraten.

Monika Schmitz wurde für 25 Jahre SPD-Mitgliedschaft geehrt – die fast 80-Jährige kann aber auf eine längere Mitgliedschaft bei den Sozialdemokraten zurückblicken. „Ich bin 1982 im Zuge des Misstrauensvotums gegen Helmut Schmidt ausgetreten, nachdem ich in den 70er Jahren mit dabei gewesen bin, als in der damaligen Kneipe ,Wupperschenke’ die Jusos gegründet wurden“, erzählte die Hückeswagenerin. Nach etwa 15 Jahren Pause – „die SPD ist immer meine Partei geblieben“ –, beantragte sie 1996 das Parteibuch erneut. Danach war Monika Schmitz vor allem im Sozialausschuss aktiv.

Die beiden anderen Geehrten bekamen ihre Auszeichnung für jeweils 40 Jahre SPD-Mitgliedschaft überreicht. „Das zeugt von Leidensfähigkeit“, sagte Fink schmunzelnd. Angelika Weiß und Friedhelm Schütte waren in den vorigen vier Jahrzehnten in unterschiedlicher Weise in der SPD aktiv, wobei es bei Schütte vor allem der Wahlkreis Kleineichen war, den er Anfang der 80er Jahre betreute. Angelika Weiß hatte hingegen verschiedene Posten inne, war Ratsmitglied, Vorsitzende des Sozialausschusses, des AK 60Plus und langjährige Stellvertreterin des Ortsvorsitzenden Horst Fink.

Sie sei 1981 in die SPD eingetreten, weil damals die Umwidmung des „Lindenhof“ an der August-Lütgenau-Straße zur heutigen Wohngemeinschaft der Oberbergischen Gesellschaft zur Hilfe für psychisch Behinderte ein Thema gewesen sei, das in der Hückeswagener Bevölkerung für „jede Menge Bohei“ gesorgt hatte, wie sie es ausdrückte. „Ich habe angefangen, mich zu engagieren, weil ich der Ansicht war, dass man sich erst einmal über das Thema informieren sollte, bevor man wütende Leserbriefe schreibt“, sagt sie.