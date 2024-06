Egbert Sabelek hört als Fraktionschef auf 25 Jahre das „Gesicht“ der Hückeswagener Grünen

Jetzt will der Hauptschullehrer es ruhiger angehen lassen. Das liegt auch daran, dass er in gut drei Wochen mit Beginn der Sommerferien in den Ruhestand gehen wird. „Wir sind gut aufgestellt, die 25 ist eine schöne Zahl, und es wird Zeit, das Amt in jüngere Hände zu legen“, erläutert er seine Entscheidung. „Ich bleibe aber in der Politik“, versichert Sabelek, der auch nächstes Jahr bei der Kommunalwahl wieder für die Grünen kandidieren will.