Ausstellung im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Ecken und Kanten der Schloss-Stadt

Ausstellung im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen

Hückeswagen Der Fotograf Hans Dieter Schmitz hat seine Heimatstadt ganz neu entdeckt. Die Fotos sind noch bis zum 3. Oktober in seiner Ausstellung im Kultur-Haus Zach zu sehen.

Großformatige Fotografien zeigen romantische und malerische Ecken, aber auch auch skurile Kanten der Schloss-Stadt. Hans Dieter Schmitz macht auf seinen Fotografien kleine Räume sichtbar, die man in einem flüchtigen Gang durch die Innenstadt schnell übersieht. Eine Stadt ist ein Gesamtgefüge aus liebevoll gestalteten Fassaden, Gärten und Fenstern sowie vernachlässigten Ecken und Straßenzügen, die maßgeblich zu der Atmosphäre einer Stadt beitragen. So ist es auch in Hückeswagen.