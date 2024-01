Auch in Hückeswagen Pflicht seit Jahresbeginn Das sagen Ärzte und Apotheker zum neuen E-Rezept

Hückeswagen · Seit Anfang des Jahres ist das E-Rezept Pflicht in den Arztpraxen in NRW und Deutschland. So ist der Start in Hückeswagen bislang gelaufen.

11.01.2024 , 16:00 Uhr

Das E-Rezept kann über die elektronische Gesundheitskarte, per App auf dem Handy oder in ausgedruckter Form mithilfe von einem QR-Code eingelöst werden. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Von Ronja Wirts