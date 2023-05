„Duo Vossebrunner“ im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Chansons, Kabarett – und ganz schöne, seltsame Texte

Da waren etwa Lieder wie die Fernweh-Hymne „Kairo“, wobei man ja noch gar nicht dort gewesen sei, Fliegen sei ja eh nicht nachhaltig – und schon ging Stefanie Posse in den Kabarettbereich, zu Klimaklebern, denen man doch einfach mal zuhören sollte, und wenn das alles nicht helfe, könnte man die ehemaligen Verkehrsminister Andi Scheuer und Alexander Dobrindt sowie den aktuellen Volker Wissing nebeneinander auf die Autobahn kleben. „Vielleicht hört man dann ja mal zu, und ein tolles Bild wäre es auch“, sagte sie. So schnell sprang das Duo zwischen den Genres hin und her, bisweilen ging es sogar völlig übergangslos, etwa in der Ankündigung zu einem wundervoll nachdenklichen Stück, in der die Sängerin trocken sagte: „Das nächste Stück ist zwei ganz lieben Freunden gewidmet, die gar kein besonderes Fernweh hatten – und sich dann ins Jenseits verabschiedeten.“ Dazu verließ Stefan Brunner seinen Platz hinter dem E-Piano und zeigte, dass er noch wesentlich mehr drauf hat als jazziges Lounge-Piano. „Die Steel Drum haben mir meine Kinder geschenkt, sie sind jetzt ganz glücklich, dass sie auf der Bühne eingesetzt wird.“ Das Stück hieß „Wie kann das sein“ und war weniger karibisch als ganz klassisch im Chanson-Bereich angesiedelt. Der eigentümliche Klang der stählernen Trommel erinnerte eher an eine Klangschale.