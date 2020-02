Konzert im Kultur-Haus Zach : DSDS-Sieger und -Dritter singen in Hückeswagen

Severino Seeger gewann „Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2015. Foto: dpa, iwa

Hückeswagen „DSDS“ kommt ins Kultur-Haus Zach: Am 29. Februar singen dort Severino Seeger und Daniel Ceylan.

Mit Daniel Ceylan und Severino Seeger sind am Samstag, 29. Februar, 20 Uhr, bei der „Music Night“ zwei bekannte Gesichter aus der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ auf der Bühne des Kultur-Haus Zach live zu erleben. Daniel Ceylan wurde in der elften Staffel von DSDS im Jahr 2014 Dritter, Severino Seeger gewann ein Jahr später die Show sogar mit dem von Dieter Bohlen komponierten Finalsong „Hero of My Heart“.

„Musik war für Daniel Ceylan bereits als Kind ein wichtiger Bestandteil seines Lebens“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägervein des Kultur-Hauses. Seit seinem sechsten Lebensjahr hat er den Gesang für sich entdeckt, so dass er schnell bei Hochzeiten und Partys seine ersten Bühnenerfahrungen sammelte. 2013 startete er dann den nächsten Schritt seiner musikalischen Karriere und bewarb sich bei der zehnten Staffel von DSDS, die er nur bis zum Recall schaffte. „Die Enttäuschung gab ihm aber weiteren Auftrieb, und so war schnell die Entscheidung getroffen, auch bei der elften Staffel wieder dabei zu sein“, schreibt Noppenberger. Dieses Mal kam Ceylan mit seiner souligen Stimme bis auf den dritten Platz. Mit ausschließlich deutschen Texten tourt der Sauerländer heute durch Deutschland und überzeugt mit seiner einzigartigen Klangfarbe der Stimme.

Daniel Ceylan war Dritter der elften DSDS-Staffel im Jahr 2014. Foto: D. Ceylan

Der zweite Sänger an diesem Abend ist Severino Seeger. Noppenberger: „Mit seinem Gesangstalent konnte er die Jury schnell überzeugen, und auch die Zuschauer schlossen ihn schnell ins Herz.“ Am Ende wurde er mit 59 Prozent zum Sieger der Castingshow gewählt. Sein Siegersong „Hero of My Heart“ erreichte anschließend Platz 10 der deutschen Charts. „Dies war sein Sprung in die Pop-Szene“, berichtet Noppenberger. „Seitdem hat der Sänger mehrere Singles herausgebracht und jede Menge Konzerte absolviert.“

Nun sind beide DSDS-Kandidaten zusammen in einem Konzert live zu erleben. Karten zum Preis von 16 Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie 18 Euro.

(büba)