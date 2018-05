Hückeswagen: Drogenexperten klären über Gefahren auf

Hückeswagen Immer mehr Drogen werden im Netz bestellt - nicht nur Cannabis, sondern auch harmlos aussehende Designerdrogen. Das berichtete jetzt Toxikologe und Kriminalwissenschaftler Hellmut Mahler, Referent bei einer Infoveranstaltung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Sucht (PSAG Sucht) und der Kreispolizei in Gummersbach. "Die Drogen werden immer öfter an Postfächer oder private Haushalte gesandt."

Das Auftreten neuer psychoaktiver, synthetischer Stoffe - auch Designerdrogen genannt - ist eine große Herausforderung, sagt Mahler. Die harmlos wirkenden Produkte enthielten meist Betäubungsmittel in unterschiedlicher Konzentration, die nicht auf den bunten Verpackungen zu erkennen seien. Konsumenten rauchten, schluckten oder schnieften diese Produkte. Dem Landeskriminalamt seien Fälle bekannt, in denen es nach dem Konsum zu teilweise schweren, mitunter lebensgefährlichen Vergiftungen kam. Die meist jugendlichen Konsumenten wurden mit Kreislaufversagen, Wahnvorstellungen und Muskelzerfall bis hin zu drohendem Organversagen in Krankenhäuser gebracht.