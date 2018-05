Hückeswagen: Drogen - Hückeswagener (34) sitzt in Untersuchungshaft

Hückeswagen Einem 34-jährigen Hückeswagener werfen Polizei und Staatsanwaltschaft vor, einen Drogenhandel betrieben zu haben. Der Mann sitzt daher seit vergangenem Montag in Untersuchungshaft, wie Polizeisprecher Michael Tietze gestern mitteilte.

Die Gummersbacher Kriminalpolizei hatte zu Wochenbeginn an mehreren Objekten in Hückeswagen sowie in Halver im benachbarten Märkischen Kreis Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. "Hintergrund ist ein seit etwa sechs Monaten anhängiges Verfahren im Betäubungsmittelsektor, in dem den Beschuldigten der Handel mit Betäubungsmittel in erheblichem Umfang vorgeworfen wird", berichtete der Polizeisprecher.