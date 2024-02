Diskussion im Hückeswagener Schul- und Sportausschuss Viel Sympathie für die „Wiehagen-Lösung“

Nachdem sie in den Fachausschüssen immer wieder Beratungsbedarf angemeldet hatte, hat die CDU nun in dieser Woche so etwas wie einen Überraschungscoup gelandet, den sie selbst als „Kompromisslösung“ bezeichnet. Der Kern: An der Grundschule in Wiehagen wird nicht, wie bisher geplant, eine Einfeld-Sporthalle gebaut, sondern die Dreifach-Halle, die eigentlich neben dem neuen Hallenbad im Brunsbachtal errichtet werden sollte. Damit wären dann auch die in den zurückliegenden Wochen kontrovers diskutierten Anträge der SPD und der Grünen vom Tisch, Hallenbad und Sporthalle im Brunsbachtal gleichzeitig zu bauen. Die „Kompromisslösung“, die Andreas Pohl am Dienstagabend im Schul- und Sportausschuss für die CDU im Detail vorstellte, scheint tatsächlich auch kompromissfähig. Das zeigte die erste Debatte darüber im Fachausschuss.